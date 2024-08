De Belgian Cheetahs zijn zaterdagavond zevende geworden in de finale van de 4x400 meter aflossing bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Parijs. Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes en Helena Ponette finishten in een seizoensbeste van 3:22.40, het goud was voor de Verenigde Staten.