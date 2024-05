Vanhaezebrouck wil wel in de toekomst opnieuw aan de slag gaan bij een club. "Ik ga nu even andere dingen doen, maar dit is geen pensioen. Ik wil nog terugkeren naar het voetbal, maar ik ga nu even andere dingen doen. Ik zal volgend seizoen geen actieve rol opnemen in een voetbalclub. Niet als trainer, niet als technisch directeur of in de omkadering van een club, niet bij een Belgische club en niet in het buitenland."