Vooral voor de coach van Harelbeke, Kurt Delaere, was het een speciale match. Hij verliet Oostkamp na vier jaar met nieuwjaar. Hij kijkt al snel tegen een dubbele achterstand aan want Cannoot bezorgt de bezoekers eigenhandig een droomstart. Harelbeke komt halverwege de eerste helft via Stiers met een antwoord: 1-2. Pas in de 84ste minuut levert een goal van de ingevallen Ben Omar Harelbeke nog een punt op. 2-2 is de eindstand.