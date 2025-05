De wedstrijd begon slecht voor Harelbeke, want al na vijf minuten kwam Zelzate op voorsprong via Habbas, die een hoekschop binnenduwde. Harelbeke reageerde snel met kansen van Yagan en Degryse, maar het bleef 1-0 voor de thuisploeg.

Zeven minuten later kreeg Harelbeke weer kansen, maar Puype zag zijn schot op de paal belanden en Triest schoot op een verdediger. Tegen de gang van het spel in scoorde Zelzate opnieuw: een snelle tegenaanval werd afgerond door Habbas voor 2-0.

In de tweede helft bleef Zelzate scherp, met enkele knappe reddingen van doelman Galens. Harelbeke kreeg wat meer druk in de laatste minuten door de inbreng van Vandenbossche en Bailly, maar slaagde er niet in de aansluitingstreffer te maken.

Zelzate wint verdiend met 2-0 en plaatst zich voor de finale.