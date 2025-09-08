20°C
Aanmelden
Sport
Tielt

Hal­len­to­ren Tielt viert 750 jaar met his­to­risch spektakel

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De Hallentoren op de Markt in Tielt blaast dit jaar 750 kaarsjes uit. Ter gelegenheid van Open Monumentendag brachten meer dan 70 acteurs en figuranten het verleden van de toren tot leven.

Drie historische figuren, die ook als standbeeld in de toren vereeuwigd zijn, vertelden over de turbulente eeuwen: van de bouw van de lakenhalle tot de rampspoed die de Markt trof. Olivier De Duivel, Tanneke Sconyncx en baljuw Spierinck spraken hun verhalen uit, soms met een knipoog naar de donkere middeleeuwen.

“Het is voor mezelf heel leerrijk”, zegt Michiel Coudenys, die Olivier De Duivel vertolkt. “Ik wist niet dat de Hallentoren al in 1275 werd opgericht door Johanna Van Constantinopel.” Ook Ann Roelens, als Tanneke, vond het indrukwekkend om zich in te leven in een vrouw die destijds werd beschuldigd van hekserij.

En ook bezoekers waren onder de indruk. “Ik wist enkel dat Tielt door de Polen werd bevrijd”, vertelt een toeschouwer. “Voor de rest had ik geen idee van de voorgeschiedenis.”

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
729 BB LINKS sfeerkvdo
Sport

Ook in tweede nationale tot 2000 toeschouwers: fusieclub KVDO slaat aan

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden