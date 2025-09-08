Drie historische figuren, die ook als standbeeld in de toren vereeuwigd zijn, vertelden over de turbulente eeuwen: van de bouw van de lakenhalle tot de rampspoed die de Markt trof. Olivier De Duivel, Tanneke Sconyncx en baljuw Spierinck spraken hun verhalen uit, soms met een knipoog naar de donkere middeleeuwen.

“Het is voor mezelf heel leerrijk”, zegt Michiel Coudenys, die Olivier De Duivel vertolkt. “Ik wist niet dat de Hallentoren al in 1275 werd opgericht door Johanna Van Constantinopel.” Ook Ann Roelens, als Tanneke, vond het indrukwekkend om zich in te leven in een vrouw die destijds werd beschuldigd van hekserij.



En ook bezoekers waren onder de indruk. “Ik wist enkel dat Tielt door de Polen werd bevrijd”, vertelt een toeschouwer. “Voor de rest had ik geen idee van de voorgeschiedenis.”

