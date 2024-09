De Ironman van Knokke-Heist is de enige triatlon van België in het Ironmancircuit. Na het zeezwemmen vorig jaar wordt er dit jaar gekozen voor een zwemstart in Sluis, waardoor deze Iron Man als enige over de landsgrenzen heen gaat.

In Sluis sprongen 2600 atleten in het water om daarna richting Knokke te trekken. De Fransman Buffe komt als eerste uit het water voor de Brit Wooley en Derudder uit Tielt.

Na een snelle wissel neemt Delvin Derudder de leiding bij de start van het fietsen. Maar het gaat razendsnel vooraan. De Fransman Hagen vliegt naar voor. Halfweg volgen 2 West-Vlamingen op iets meer dan drie minuten: Sander Clerebaut uit Roeselare en Tom Defoort uit Knokke Heist. Derudder moest de rol lossen in het fietsen.

De Fransman valt niet meer stil op de fiets. HIj lijkt onbedreigd naar de overwinning te lopen. Daarachter gaat Tom Defoort over Sander Clerebaut. Hij zet zijn jacht in op Hagen, maar de Fransman houdt 49 seconden over aan de finish. Defoort is tweede. Clerebaut derde.



Bij de vrouwen komt Renée Vanderheyden uit Brugge als eerste uit het water. In het fietsen bouwt ze stelselmatig haar voorsprong verder uit. Ze gaat wisselen met bijna drie minuten voorsprong.

In het lopen ondervindt Vanderheyden nog last van een knieblessure. De Duitse Jasper deelt goed in en gaat op en over Vanderheyden, die allerminst ongelukkig is met haar tweede plek.