Gul­le­gem legt KVDO het vuur aan de sche­nen, maar ver­liest nipt

KVDO trok naar de Poezelhoek bij FC Gullegem en kon het waarmaken met 1-2.

Het eerste doelpunt valt pas in de tweede helft. De thuisploeg komt na een kopbal van Santens op voorsprong. KVDO antwoordt met een doelpunt van Broes Willem. Een kwartier voor het einde besliste invaller Bronchain de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers: 1-2.

Een meer dan verdienstelijk Gullegem probeert nog, maar mag blij zijn dat na een knappe actie Bragard-Vandenschrick, Vanhaecke de 1-3 niet scoort.

