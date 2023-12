In tweede amateur boekte Gullegem vorige week na drie verliezen op rij nog eens een zege en het wou deze reeks graag verderzetten. Ook Harelbeke, die momenteel vierdelaatste staan, kon de drie punten goed gebruiken. Na een felbevochten strijd was het de thuisploeg die aan het langste eind trok. De eindstand was 2-1.