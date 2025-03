Gullegem start prima met een knappe aanval. Na vijf minuten moet Santens scoren, maar hij doet dat niet. De thuisploeg behoudt het initiatief en gaat voor de 1-0. Een goeie start voor Gullegem, maar daar stopt het ook.

Het vervolg is maar lauwe soep. Linkerwinger Vandendriessche is niet bij de les. Hij dekt de verkeerde kant af. Roodwit heeft geluk of het stond 0-1. Goeie wil, dat wel, maar verkeerde keuzes, zinloze lange ballen, weinig inspiratie. Vancraeyveldt schiet dan maar eens van ver, maar dat haalt niks uit. Niet toevallig creërt Brakel veel gevaar via de Gullegemse linkerflank. De doelman redt in eerste instantie, maar Romero straft af: 0-1.