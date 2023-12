In zijn carrière won de West-Vlaming de Driedaagse De Panne-Koksijde (2014), de Omloop van het Houtland (2011), Le Samyn (2017) en de Antwerp Port Epic (2018). Verder pakte hij ook een ritzege in de Eneco Tour en in Dwars door West-Vlaanderen. Van Keirsbulck werd in 2011 prof bij Quick Step, waarvoor hij tot 2016 zou aantreden. Daarna reed hij nog rond in de shirts van Wanty-Groupe Gobert, CCC en Alpecin-Fenix. Bij zijn laatste werkgever, Bingoal WB, heeft hij niet langer dan een jaar deel uitgemaakt van het team.