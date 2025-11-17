Stijn De Zaeytijd, die nu al de commnicatie deed voor de wedstrijdorganisatie, wordt de nieuwe voorzitter van het organiserend comité achter de GP Monseré. De eerste editie was in 2012, als herinnering aan de Roeselaarse wereldkampioen Jean-Pierre Monseré.

Met nieuwe contracten verzekert de koers nu de toekomst: tot en met 2028 start de GP Monseré in Ichtegem, tot 2031 zelfs komt de koers aan in Roeselare.

Er is ook een nieuwe datum: 22 maart 2026. Dat moet meer mogelijkheden bieden om renners naar de startlijn te halen.

Later meer.