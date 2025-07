Met een tijd van 16,67 seconden snelde hij naar de overwinning op de kortste afstand. Op de 400 meter moest hij enkel de zege laten aan een concurrent, maar verzekerde zich wel van het zilver.

De prestaties in Turkije zijn een mooie opsteker voor wat nog komt: over drie weken neemt Balbaert deel aan de Diamond League in Polen. Eind september staat dan het wereldkampioenschap para-atletiek in India op het programma.