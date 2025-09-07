Cuyle, die vorig jaar al in de finale stond op de Olympische Spelen in Parijs, haalde het met 14.466 punten van de Japanner Kiichi Kaneta (14.400 punten) en de Brit Joe Fraser (14.200 punten). Zijn tweelingbroer Nicola Cuyle (Gym Izegem) werd met 13.766 punten vijfde.

Parijs was de vierde van in totaal vijf manches in de Challenge Cup turnen. De laatste van het seizoen vindt over twee weken plaats in het Hongaarse Szombathely. De wereldkampioenschappen worden van 19 tot 25 oktober gehouden in de Indonesische hoofdstad Jakarta.