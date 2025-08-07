Vanhoutte moest in het Shuyue Park in Chengdu alleen de Colombiaanse Maria Fernanda Timms Ariza laten voorgaan. De Duitse Anna-Laethisia Schimek werd in de 500 meter lange race derde. De Venezolaanse Nelly Saidie Fernandez Osorio greep in de finale met een vierde plaats nipt naast de medailles.

Voor de 22-jarige Vanhoutte was de 500m nog maar de eerste race in Chengdu. Later komt ze op de weg nog in actie op de sprint over 100m. Op de baan neemt ze deel aan de 200m, 500m en 1.000m.