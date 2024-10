Ook Alexander Doom was van de partij op de cross. Bij vele lopers is de loopcross de plaats waar alles begon en dat is ook zo voor Alexander Doom.

Dit jaar had Doom een sensationeel jaar, maar op de Olympsiche spelen sloeg het noodlot toe. Pubalgie was het verdict, dat is is een verzamelnaam voor aandoeningen die pijn veroorzaken rond het schaambeen. De Roeselarenaar is steeds herstellende van zijn blessure. Toch kijkt hij tevreden terug op zijn seizoen.

Na dit mooie jaar nam Alexander Doom ook een belangrijke beslissing, na elf jaar veranderde hij van coach. Philip Gilson werd ingeruild voor het trainersduo Tine Bex en Koen Bellemans.

Doom durft al doelen te stellen in de toekomst, maar hij blijft met de voetjes op de grond.