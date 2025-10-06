Florian Vermeersch, de voorbije twee jaar goed voor zilver, reed in de finale weg van zijn Nederlandse medevluchter Frits Biesterbos. Aan de streep had de 26-jarige renner van UAE team Emirates-XRG veertig seconden voorsprong op Biesterbos. De Sloveense ex-wereldkampioen Matej Mohoric reed naar de derde plaats, Floris Van Tricht werd vierde.

Florian Vermeersch volgt op de erelijst Mathieu van der Poel op, die er voor eigen volk niet bij was. De Nederlander zegevierde vorig jaar in Leuven voor - uitgerekend - Florian Vermeersch en Quinten Hermans. In 2022 won Gianni Vermeersch in het Italiaanse Veneto de eerste editie, een jaar later was Matej Mohoric op dezelfde locatie de beste voor (ook toen) Florian Vermeersch.

Zaterdag ging de titel bij de vrouwen naar de Nederlandse Lorena Wiebes.