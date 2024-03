Laporte is er door ziekte niet bij in het team van Visma-Lease a Bike waar Tiesj Benoot de koers aanvat met het rugnummer 1 en waar ook Olav Kooij start in geel-zwarte outfit. Een van de grootste kandidaten op de zege is Mathieu van der Poel die kopman is binnen Alpecin-Deceuninck waar ook Jasper Philipsen, de winnaar van Milaan-Sanremo en Classic Brugge-De Panne aan zet is, naast Sören Kragh Andersen. De laureaat van 2022 in Gent-Wevelgem, Biniam Girmay, topt bij Intermarché-Wanty. Als oud-winnaar is ook Mads Pedersen (Lidl-Trek) present. De Deen won in 2020 en krijgt zondag de steun van Jasper Stuyven. En dan zijn er nog Alexander Kristoff (UNO-X), John Degenkolb (Team DSM-firmenich PostNL) en Edvald Boasson-Hagen (Decathlon AG2R-La Mondiale), respectievelijk winnaars in 2019, 2014 en 2009.