Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Team Visma-Lease a Bike heeft dinsdag zijn selecties bekendgemaakt voor de eerste voorjaarswedstrijden in ons land: de Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag), Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag) en Le Samyn (volgende week dinsdag). Wout van Aert start in de Omloop en verrassend genoeg in Le Samyn. Het wordt zijn eerste deelname aan de Waalse openingsklassieker. Kuurne-Brussel-Kuurne laat hij aan zich voorbijgaan.

Van Aert krijgt zaterdag in de Omloop het gezelschap van landgenoot Timo Kielich. Verder starten ook de Fransen Christophe Laporte en Axel Zingle, de Italiaan Edoardo Affini, de Noor Per Strand Hagenes en het Britse toptalent Matthew Brennan voor de Nederlandse WorldTour-formatie. Van Aert won de Omloop in 2022. Vorig jaar was de Noor Sören Waerenskjold de beste.

Geen Kuurne-Brussel-Kuurne

Kielich, Laporte, Zingle en Brennan dubbelen een dag later in Kuurne. Het team wordt dan verder aangevuld met de jonge Belg Matisse Van Kerckhove, die eigenlijk voor de opleidingsploeg uitkomt, en de Italianen Filippo Fiorelli en Pietro Mattio. Team Visma-Lease a Bike won in Kuurne in 2023 (Tiesj Benoot) en 2024 (Wout van Aert). Vorig jaar schoot Jasper Philipsen de hoofdvogel af.

Le Samyn

In de opener van het Waalse wielerseizoen, volgende week dinsdag met Le Samyn, komt Van Aert er opnieuw bij, net als Strand Hagenes. Christophe Laporte rijdt als enige Visma-renner alle drie de wedstrijden. Na Kuurne dubbelen Van Kerckhove en Mattio. De Nederlander Loe van Belle en jonge landgenoot Aldo Tallieu, ook een renner van de opleidingsploeg, vervolledigen de kern. Mathieu van der Poel was in 2025 de beste in Dour.

