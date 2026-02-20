Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

In de opener van het Waalse wielerseizoen, volgende week dinsdag met Le Samyn, komt Van Aert er opnieuw bij, net als Strand Hagenes. Christophe Laporte rijdt als enige Visma-renner alle drie de wedstrijden. Na Kuurne dubbelen Van Kerckhove en Mattio. De Nederlander Loe van Belle en jonge landgenoot Aldo Tallieu, ook een renner van de opleidingsploeg, vervolledigen de kern. Mathieu van der Poel was in 2025 de beste in Dour.