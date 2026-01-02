5°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Geen stunt voor Knack Roe­se­la­re tegen het Pool­se Lublin

Basil Dermaux - Knack

© Belga

Landskampioen Roeselare heeft donderdag ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League volleybal na een vijfsetter verloren. De Poolse kampioen en competitieleider Lublin kwam in extremis met 2-3 winnen in West-Vlaanderen. De setstanden waren 25-15, 20-25, 25-23, 20-25 en 12-15. Basil Dermaux was de uitblinker bij de thuisploeg met 31 punten.

Roeselare opende zijn Champions League-campagne vorige maand met een 3-2-nederlaag bij het Turkse Galatasaray in Istanbul. Roeselare telt zo na twee wedstrijden in groep B twee punten en is daarmee voorlopig vierde en laatste. Lublin (5 ptn) leidt, voor Galatasaray (3 ptn) dat woensdag met 3-2 verloor van Ankara (2 ptn).

De volgende ontmoeting voor Roeselare op het kampioenenbal staat op woensdag 21 januari op het programma, opnieuw in Turkije bij Ankara. De vijf groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales. De runners-up en de beste derde spelen play-offs voor de laatste drie plaatsen in die kwartfinales. De andere teams die in hun groep op de derde plaats eindigen, gaan door in de CEV Cup.

Belga
Champions League Volleybal

Meest gelezen

Bonne record vrijworp
Sport
Update

Matthieu Bonne zet record heel scherp: 22.118 rake vrijworpen in 24 uur
Mario Vandenbogaerde
Sport

Geluwenaar Mario Vandenbogaerde is Belgisch kampioen darts
Matthieu Bonne Middag
Sport

21.002 vrijworpen in 24 uur: Matthieu Bonne klaar voor nieuwe wereldrecordpoging

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Eli Iserbyt Stopt Instagram

Met een korte, emotionele boodschap op Instagram: Eli Iserbyt moet noodgedwongen zijn wielerloopbaan beëindigen
Soudal-Quick.Step

Soudal-Quick.Step keert terug naar de roots: focus opnieuw op klassiekers en sprint
Voetbal - Sneeuw

Geen voetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen kiest voor algemene afgelasting
Bonne record vrijworp
Update

Matthieu Bonne zet record heel scherp: 22.118 rake vrijworpen in 24 uur
Screenshot 2026 01 04 at 19 57 44

Pech voor BC Oostende en Kortrijk Spurs: geen West-Vlamingen naar halve finale Beker van België
Matthieu Bonne Middag

21.002 vrijworpen in 24 uur: Matthieu Bonne klaar voor nieuwe wereldrecordpoging
Aanmelden