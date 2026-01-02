Roeselare opende zijn Champions League-campagne vorige maand met een 3-2-nederlaag bij het Turkse Galatasaray in Istanbul. Roeselare telt zo na twee wedstrijden in groep B twee punten en is daarmee voorlopig vierde en laatste. Lublin (5 ptn) leidt, voor Galatasaray (3 ptn) dat woensdag met 3-2 verloor van Ankara (2 ptn).



De volgende ontmoeting voor Roeselare op het kampioenenbal staat op woensdag 21 januari op het programma, opnieuw in Turkije bij Ankara. De vijf groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales. De runners-up en de beste derde spelen play-offs voor de laatste drie plaatsen in die kwartfinales. De andere teams die in hun groep op de derde plaats eindigen, gaan door in de CEV Cup.