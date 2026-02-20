In aanloop naar de Omloop Nieuwsblad blikt Soudal-Quick.Step met vertrouwen vooruit. De ploeg, die de voorbije seizoenen wat aan slagkracht had ingeboet in de klassiekers, lijkt opnieuw gewapend voor het Vlaamse voorjaar.

Paul Magnier krijgt het kopmanschap. De Fransman toonde al sterke vorm in de Ronde van de Algarve en werd vorig jaar in Ninove nipt tweede. “Er is reden tot optimisme voor dit weekend,” zegt Yves Lampaert. “We hebben een sterke ploeg en Paul heeft al bewezen dat hij in orde is.”

