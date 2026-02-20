Garantie voor goeie start? Soudal-Quick.Step naar openingsweekend met uitgesproken kopman Paul Magnier
Voor het eerst in jaren start Soudal-Quick.Step opnieuw met een uitgesproken kopman in de Omloop Nieuwsblad. Paul Magnier is het speerpunt van de Wolfpack, dat zich in Tielt voorbereidt op het openingsweekend. Al zorgt de deelname van Mathieu van der Poel voor een nieuw krachtsverhoudingen.
In aanloop naar de Omloop Nieuwsblad blikt Soudal-Quick.Step met vertrouwen vooruit. De ploeg, die de voorbije seizoenen wat aan slagkracht had ingeboet in de klassiekers, lijkt opnieuw gewapend voor het Vlaamse voorjaar.
Paul Magnier krijgt het kopmanschap. De Fransman toonde al sterke vorm in de Ronde van de Algarve en werd vorig jaar in Ninove nipt tweede. “Er is reden tot optimisme voor dit weekend,” zegt Yves Lampaert. “We hebben een sterke ploeg en Paul heeft al bewezen dat hij in orde is.”
Geen Jasper Stuyven
Magnier kan wel niet rekenen op de steun van ex-winnaar Jasper Stuyven, hij is ziek. Er is wel nog Dylan van Baarle. Daarnaast zijn ook Lampaert en Dries Van Gestel voorzien als belangrijke pionnen in de finale.
Toch verandert het speelveld met de aangekondigde deelname van Mathieu van der Poel, die voor het eerst start in de Omloop en meteen als topfavoriet wordt bestempeld. Eerder dit seizoen wonnen onder meer Biniam Girmay, Tim Wellens en Christophe Laporte al, terwijl achter de namen van onder anderen Wout van Aert en Matej Mohoric nog vraagtekens staan.
In Kuurne-Brussel-Kuurne start Soudal-Quick.Step met quasi dezelfde selectie. Opvallende naam daar is Laurenz Rex, die zijn wederoptreden maakt.
De start van Kuurne-Brussel-Kuurne kan je trouwens live volgen bij Focus&WTV, online en op televisie.