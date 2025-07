Halfweg koers reden 12 man weg uit het peloton. Daarbij Kenneth Versteegen, de winnaar van vorig jaar, en zijn ploegmaat bij Dovy, Iben Rommelaere, onlangs nog winnaar van de Ronde van Luik. Rommelaere ging samen met Mathias Vanoverberghe in de aanval, maar het duo werd teruggegrepen. Bij het ingaan van de laatste ronde bleven er nog 8 koplopers over. Gaeatan Warnier werd perfect gepiloteerd door Rommelaere en haalt het afgetekend voor Ferre Geeraerts en de Brit Mackey.

Gaetan Warnier, Dovy Keukens - FCC Cycling Team: “Ik wist dat ik in de spurt zeer sterk zou zijn. Zeker omdat Milan Kuypers en Siebe Bauwens gelost waren. Wist ik dat ik na een lange en zware koers een goede sprint ging hebben. Iben zag dat ook meteen. Toen we met acht overbleven hebben we meteen mijn kaart getrokken. Ik ben blij het te kunnen afwerken voor de ploeg.”