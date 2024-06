De tweede dag van de Ypres Rally begon met een flinke klapper. Jos Verstappen (Skoda Fabia) wou na zijn lekke band van vrijdag op zaterdag de verloren tijd proberen goed te maken. In de eerste proef ging hij op de Kemmelberg van de baan en moest hij opgeven. Tijdens de volgende proef gingen Lefebvre, Potty en Cherain allen in de fout. Lefebvre sloot de eerste lus af met een comfortabele voorsprong op Cherain en Potty.

Opnieuw pechvogels

Tijdens de tweede ronde ging Cherain nog eens in de fout en verloor hij zijn tweede plaats. Freddy Loix (Toyota Yaris) reed lek en was daardoor definitief uitgeteld voor het podium. Leider Lefebvre werd niet meer bedreigd. In 2014 won Lefebvre het Junior Wereldkampioenschap, waarna hij fabrieksrijder werd bij Citroën en deelnam aan het WRC. In 2022 werd hij Belgisch Kampioen. Na zijn zege in Ieper was hij bijzonder emotioneel. "Ik droomde als kind van winnen in Ieper. Het was een zware wedstrijd, maar het is gelukt. Ik ben gelukkig. Wat de toekomst in de autosport brengt weet ik niet. Over enkele dagen word ik papa, dat is belangrijker".

Maxime Potty werd al voor de vijfde keer dit seizoen tweede in een BRC-rally. Ondanks zijn opgave op vrijdag blijft Niels Reynvoet (Citroën C3) leider in het BRC. Potty naderde wel tot op twee punten. Net als vrijdag ging Tom Boonen (Skoda Fabia) ook zaterdag in de fout. Opnieuw moest hij opgeven.

De volgende BRC-manche is de Omloop van Vlaanderen die begin september wordt gereden.

Beelden: Stevy Courteyn