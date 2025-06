Toch was de wedstrijd niet zonder obstakels. Vooral de laatste dag werd een beproeving, toen het duo tegen de stroom in moest varen. "De golven waren zo heftig dat ik achteraan continu water moest hozen. Anders zouden we gewoon gezonken zijn", zegt Soenen.

In totaal deden Francis en Seb 60 uur en 25 minuten over de volledige afstand. Daarmee werden ze eerste bij de kano’s en derde in het algemene klassement.