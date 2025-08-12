De huldiging lokte veel leden van de club en sportliefhebbers naar Zandvoorde. Iedereen wilde even op de foto met Fran en een glimp van haar medailles opvangen. Met haar goud op de 500 meter, een zilveren en twee bronzen medailles, zet ze niet alleen zichzelf maar ook Oostende als sportstad stevig op de kaart.

“Als ik hier nu kom en zie hoe iedereen zo ontroerd is, dat doet veel met mij en dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel,” vertelde Vanhoutte.