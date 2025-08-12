23°C
Aanmelden
Sport

Fran Van­hout­te gehul­digd in Zand­voor­de na schit­te­ren­de Wereldspelen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De Zwaantjes Rollerclub in Zandvoorde stond vanmiddag in het teken van Fran Vanhoutte. De skeeler atlete uit Gistel werd in de bloemetjes gezet na haar indrukwekkende prestaties op de Wereldspelen in het Chinese Chengdu. Ze won maar liefst vier medailles, waaronder goud op de 500 meter.

De huldiging lokte veel leden van de club en sportliefhebbers naar Zandvoorde. Iedereen wilde even op de foto met Fran en een glimp van haar medailles opvangen. Met haar goud op de 500 meter, een zilveren en twee bronzen medailles, zet ze niet alleen zichzelf maar ook Oostende als sportstad stevig op de kaart.

“Als ik hier nu kom en zie hoe iedereen zo ontroerd is, dat doet veel met mij en dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel,” vertelde Vanhoutte.

Inspiratiebron

Haar succes inspireert jong en oud binnen de club. Voor veel jonge skeeleraars betekent een ontmoeting met Vanhoutte een extra motivatieboost.

“Naar zo iemand kunnen kijken, dat geeft alleen maar zin om zelf harder te trainen en nog harder je best te doen. Je ziet dat alles mogelijk is,” aldus teamgenote Lisa Vansteenkiste.

Belgaimage 131191959
Sport

Fran Vanhoutte wint goud op de 500 meter, het is haar derde medaille
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Anneleen Vandamme

Meest gelezen

Essevee Club
Sport

Wereldgoal van invaller Campbell bezorgt Club Brugge nipte zege
Evaristo Callens
Sport

Ultraloper Evariest Callens uit Heule wint Transpyrenea in recordtijd: 11 dagen en 3 uur voor 900 km
Skeelerclub
Sport

In de skeelerclub van Fran Vanhoutte: “Kippenvel tot op het einde”

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden