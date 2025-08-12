Fran Vanhoutte gehuldigd in Zandvoorde na schitterende Wereldspelen
De Zwaantjes Rollerclub in Zandvoorde stond vanmiddag in het teken van Fran Vanhoutte. De skeeler atlete uit Gistel werd in de bloemetjes gezet na haar indrukwekkende prestaties op de Wereldspelen in het Chinese Chengdu. Ze won maar liefst vier medailles, waaronder goud op de 500 meter.
De huldiging lokte veel leden van de club en sportliefhebbers naar Zandvoorde. Iedereen wilde even op de foto met Fran en een glimp van haar medailles opvangen. Met haar goud op de 500 meter, een zilveren en twee bronzen medailles, zet ze niet alleen zichzelf maar ook Oostende als sportstad stevig op de kaart.
“Als ik hier nu kom en zie hoe iedereen zo ontroerd is, dat doet veel met mij en dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel,” vertelde Vanhoutte.
Inspiratiebron
Haar succes inspireert jong en oud binnen de club. Voor veel jonge skeeleraars betekent een ontmoeting met Vanhoutte een extra motivatieboost.
“Naar zo iemand kunnen kijken, dat geeft alleen maar zin om zelf harder te trainen en nog harder je best te doen. Je ziet dat alles mogelijk is,” aldus teamgenote Lisa Vansteenkiste.