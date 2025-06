De 26-jarige Jutglà speelde sinds de zomer van 2022 voor blauw-zwart, dat hem overnam van FC Barcelona. In 148 wedstrijden maakte hij 40 doelpunten en deelde 24 assists uit. Afgelopen seizoen was Jutglà goed voor 54 matchen (14 goals, 7 assists). De Catalaan werd met Club Brugge landskampioen (in 2024) en Bekerwinnaar (in 2025) en won ook de Supercup (in 2022).