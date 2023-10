Wat in de reguliere speeltijd niet lukte, gebeurde wel in de verlengingen. Mrbati bracht we bezoekers - dan toch - op voorsprong. Maar nog liet Knokke zich niet onbetuigd. Verdediger Van Raefelghem vloerde doelman Thoelen en sleepte strafschoppen uit de brand.

Doelman Goblet pakte meteen de eerste strafschop van Vanlerberghe. Aelterman, Bailly, Jalloh en aanvoerder Van Raefelghem scoorden voor de thuisploeg. Concinckx trapte de thuisploeg met 5-4 naar de volgende ronde. Wat een bekerstunt van Knokke!!