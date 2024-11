FC Knokke heeft vanmiddag 1-1 gelijkgespeeld tegen Belisia Bilzen, in een wedstrijd van de Eerste Nationale. De kustploeg stond snel op voorsprong door een doelpunt van Prudhomme, maar Bilzen kwam na een goed gegeven voorzet van Vandecaetsbeek op gelijke hoogte. Ondanks enkele goede kansen, onder andere van Braem, slaagde Knokke er niet in om opnieuw voor te komen. Bilzen, dat goed verdedigde, was tevreden met het punt.