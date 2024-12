Na overwinningen tegen Hoogstraten en Lyra Lierse ging Knokke op zoek naar een 9 op 9. Knokke stond 5de.



Heist verloor vorige week met 5-0 van Antwerp, en het is al van midden september geleden dat ze nog eens konden winnen. Toch komen ze op voorsprong: Jef Colman springt over drie spelers en tot z’n eigen verbazing komt de bal voor z’n voeten. Een frommelgoal, maar de ontlading is bijzonder groot.

Knokke probeert daarna te reageren. Ondertussen is het veld veranderd in een moeras door de overvloedige regen. De bal rolt amper, maar Heist komt wel dicht bij de 2-0. Knokke speelt tegen de regen in, en probeert te voetballen. Een eerste poging gaat tegen de doelman. In de rebound kan Stan Braem toch scoren. Het wordt 1-1.

Volgende week zondag gaat Knokke op bezoek bij OH Leuven.