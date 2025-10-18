FC Knokke herpakt zich na zware nederlaag, maar verliest nipt bij Thes Sport
Na de zware 2-6-nederlaag tegen Hasselt van vorige week hoopte FC Knokke op eerherstel. De kustploeg trok op bezoek bij Thes Sport, dat samen met Hasselt en Lyra-Lierse de ranglijst aanvoert in eerste nationale. Knokke stond vooraf negende.
Thes Sport onderstreepte zijn favorietenrol al na tien minuten. Cedric Mateso-Liongola kopte de Limburgers op voorsprong na een voorzet vanop links van Swinnen.
Toch liet Knokke zich niet zomaar wegzetten. Braem kreeg een grote kans op de gelijkmaker, maar de doelman redde knap. Vlak voor rust ging een vrije trap van Deuwel tegen de paal.
Knokke mist kansen op gelijkmaker
Na de pauze ontsnapte Knokke aan een tweede tegengoal toen Ceulen een vrije trap nipt over doel schoot. De bezoekers kregen op hun beurt mogelijkheden via Ouro-Sama en Lars Cooman, maar een doelpunt bleef uit.
In de slotfase moest Knokke met tien man verder na een rode kaart voor Van Den Bogaert. Doelman Meese voorkwam met een sterke redding nog de 2-0.
Focus op bekerduel tegen Sint-Truiden
Trainer Bert Dhont kon ondanks de nederlaag moed putten uit de inzet van zijn ploeg. Donderdag krijgt Knokke een nieuwe kans op een stunt in de zestiende finales van de Croky Cup, thuis tegen Sint-Truiden.