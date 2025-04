Vlak voor de rust kwam Gullegem dan toch op voorsprong. Een schitterende doorsteekpass van kapitein Van de Wiele bereikte Santens, die doelman Aeyels kansloos liet: 0-1, Gullegem op schema. Nog voor de rust had het zelfs 0-2 kunnen staan: Straetman was alleen door, maar zijn poging was te wild en ging over.

De tweede helft begon opnieuw zenuwslopend. Braekeveld werd afgevlagd voor buitenspel, maar ging toch door en liftte de bal over doelman Aeyels, wat voor wrevel zorgde. Aan de overzijde kon Laverge een uitstekende kopkans nog keren, maar niet veel later was het toch raak. Een slimme vrije trap van Impens bereikte Diedhiou, die ineens binnenknalde: 1-1.