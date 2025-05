De wedstrijd kon voor Gullegem niet beter beginnen toen aanvoerder Victor Van De Wiele werd aangelopen in de zestien. Penalty voor de bezoekers, de doelman naar de goeie hoek, maar de trap van Indy Vancraeyveld was perfect en 0-1.

Lille United probeerde te reageren, maar verder dan een prima schot, en een gevaarlijke kopbal kwamen ze niet.



In de tweede helft ging Jorn Braekeveld op wandel. Met eerst een mooie dribbel en daarna een schitterende plaatsbal zorgde hij voor 0-2. Gullegem op rozen bij het begin van de tweede helft. En bijna was het 0-3 maar de doelman lag in de korte hoek.

Het werd nog even warm toen Lille een kwartier voor tijd nog de aansluitingstreffer scoorde, maar Rune Moerkerke nam daarna alle twijfel weg. Gullegem speelt ook volgend seizoen in tweede nationale.