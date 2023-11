We krijgen een goeie wedstrijd met twee ploegen die duidelijk willen voetballen. De eerst kans is voor Mandel, maar zonder succes. Niet veel later krijgt Gullegem een vrije trap. Het is Kevin Henneuse die de bal heerlijk binnenkrult. Mandel united probeert met een antwoord te komen, maar speelt soms iets te overhaast.

In de tweede helft komt Mandel het beste uit de kleedkamer, maar al snel krijgt Gullegem weer vat op de wedstrijd. Toch scoren de bezoekers de gelijkmaker: de 1-1 is van van Heuverzwyn. Mandel tankt vertrouwen en Brogniez twijfelt niet. 1-2 is de eindstand. Bij Mandel zijn ze door het dolle heen. Ze pakken 6 op 6.