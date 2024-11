Martijn Wydaeghe is al sinds 2011 copiloot van Thierry Neuville. Hun eerste rally samen was de Rally van Ieper. De twee hebben ook een eigen supporterscafé: Sport Kaffee Eleven in Langemark. Zondagmorgen wordt daar de rally live uitgezonden. Daar hopen ze natuurlijk op de kers op de taart, maar hoe dan ook zijn ze trots.

"West-Vlaanderen is eigenlijk een rallyland op zich. Je ziet dat er goede grond is daar waar goede piloten uit voort komen, Martijn is daar een van."