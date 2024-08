De Cats schreven geschiedenis en gaan naar de Olympische halve finale. De honderden fans hier in Middelkerke hadden reden om een feestje te bouwen. En als de Belgian Cats in Parijs hun Viking Clap deden, dan bleven ze ook hier niet stil staan. Raf Verlodt: "Het was fantastisch. Ik ben gaan kijken in Rijsel naar de match tegen de VS en dat was eigenlijk ook al een hoogtepunt na het debacle tegen Duitsland."