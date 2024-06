Cercle Brugge is al ongeveer een week bezig met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Het belooft een druk seizoen te worden, dat al op donderdag 25 juli begint tegen het Schotse Kilmarnock. De Vereniging maakte vandaag tijd vrij voor de fans. Iedereen die groen zwart in het hart draagt, kon deze middag genieten van verschillende activiteiten rond het Jan Breydelstadion.

De fans zijn massaal aanwezig. De dag begon met een open training. Voor de supporters het ideale moment om dicht bij de spelers te komen. Na de training worden de spelers voorgesteld en staat een stadiontour op de planning.

Coach Miron Muslic kijkt alvast uit naar het nieuwe seizoen: "We willen genieten van dit nieuwe seizoen. We willen genieten van het Europese avontuur. We kijken ernaar uit."