Briek Schotte won in de jaren '40 twee keer de Ronde van Vlaanderen, werd tweede in de Ronde van Frankrijk en werd ook twee keer wereldkampioen. Precies 20 jaar geleden overleed hij, net op de dag van de Ronde. Om hem te herdenken, vereeuwigde streetart-artiest Julie 'Jools' Vercruysse de 'laatste Flandrien' op De Koppenmuur naast museum KOERS in Roeselare. Zijn enige zoon, Johan, en woonde de onthulling van de muurschildering bij. Ook Freddy Maertens, die onder Schotte bij de legendarische Flandria-ploeg koerste, was aanwezig.

"Als ik dit zie met zoveel mooie kleuren, het zwart-wit van het verleden en de kleuren van de toekomst op deze zonnige dag zou ik zeggen: Albriek Schotte is gestorven 20 jaar geleden, maar Briek leeft vandaag", zegt Johan trots.