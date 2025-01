De 43-jarige Vanthourenhout zwaaide eind vorig jaar af als wielerbondscoach. De West-Vlaming was sinds 2017 verbonden aan de Belgische wielerfederatie, aanvankelijk als bondscoach voor de veldrijders, later ging hij die functie combineren met de taak van sportief verantwoordelijke voor de wegrenners (mannen beloften en elites). In die functie zette Vanthourenhout met de Belgische ploeg enkele geweldige resultaten neer. Afgelopen zomer werden de Olympische Spelen in Parijs bijvoorbeeld een enorme voltreffer met een historische dubbelslag voor Remco Evenepoel (goud in de tijd- en wegrit) en Wout van Aert (brons in de tijdrit). Eind september op het WK in Zürich, zijn laatste opdracht als bondscoach, verlengde Evenepoel zijn wereldtitel tegen de klok.

Van der Plaetsen hielp Nafi Thiam op de Olympische Spelen in Parijs aan een derde titel op rij op de zevenkamp - een absoluut kunststukje. Borlée is al jaren verbonden met de Belgian Tornados (4x400 meter atletiek mannen), waar hij onder meer met zijn zonen Dylan, Jonathan en Kevin het ene topresultaat na het andere neerzette. In 2024 pakten de Belgian Tornados goud op het WK indoor en het EK, en ze werden op de Olympische Spelen in Parijs vierde. De 67-jarige Borlée kreeg de erkenning eerder in 2011 en 2012.

Vanthourenhout volgt op de erelijst de Fransman Rachid Meziane op, die de prijs in 2023 als bondscoach van de Belgische basketvrouwen (Belgian Cats) won.