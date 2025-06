Voor de 32-jarige Merlier is het zijn 58e profzege, zijn achtste al dit seizoen. Eerder dit seizoen won de Belgische sprinter onder meer de Scheldeprijs telkens twee ritten in Parijs-Nice, de UAE Tour en de AlUla Tour. Merlier zegevierde in 2020 al eens in de Brussels Cycling Classic.

Lionel Taminiaux, Theodor August Clemmensen, Alessandro Iacchi, Baptiste Vadic, Petr Kelemen, Jelle Johannink, Tom Portsmouth en Cyril Barthe zorgden vrij vroeg in de koers voor de traditionele lange vlucht. Barthe moest er op 105 kilometer van de eindmeet voorin even af met mechanisch defect, maar de Fransman kon nog voor het aansnijden van de tweede beklimming van de Muur van Geraardsbergen opnieuw aansluiten bij de kopgroep. Op de top van de Muur reed het peloton op 2:30 van de acht vluchters.

In de grote groep ging het er nerveus aan toe met slag om slinger aanvalspogingen. Een groep met 9 renners ging in de tegenaanval en 15 leiders trokken de derde en laatste keer de Muur van Geraardsbergen op. Jonas Abrahamsen, Edward Planckaert en Tim van Dijke scheurden weg van hun metgezellen. Na de passage van de Congoberg reden de drie een halve minuut voor het peloton, dat zich stilaan reformeerde. Bij de beklimming van de Heiligekruiswegstraat reed Cedric Beullens in zijn eentje naar de kopgroep en op 10 kilometer van de finish sloot ook het peloton aan. Eddy Le Huitouze probeerde het daarop net als Jonas Geens, maar het draaide toch uit op een groepssprint. Daarin bleek Merlier duidelijk de snelste van het pak.

Merlier is op de erelijst de opvolger van Jonas Abrahamsen. De Noorse hardrijder bleef vorig jaar nog net een sprintend peloton voor. Voor Soudal Quick-Step is het ook de tweede zege in evenveel dagen, na de overwinning van de Fransman Paul Magnier in de Heistse Pijl.