Esse­vee ver­sterkt zich met Ser­vi­sche flank­aan­val­ler Niko­la Mituljikic

Aanwinst zulte

Essevee heeft een nieuwe aanvaller beet: de Servische flankspeler Nikola Mituljikic (22) komt over van OFK Belgrad en tekent een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar.

Mituljikic doorliep de jeugdreeksen van topclub Rode Ster Belgrado. Na enkele uitleenbeurten maakte hij vorig jaar definitief de overstap naar OFK Belgrad. Daar liet hij zich opmerken met 14 doelpunten en 6 assists in 66 wedstrijden.

Voor de Serviër wordt Essevee zijn eerste buitenlandse avontuur. “Het is een enorme eer om de volgende stap in mijn carrière hier te zetten,” vertelt Mituljikic. “Dat mijn tweelingbroer sinds kort ook bij een Belgische club speelt (Francs Borains), maakt de integratie wat makkelijker. Ik kijk ernaar uit om de fans en mijn nieuwe ploegmaats te leren kennen.”

“Het is een enorme eer om de volgende stap in mijn carrière hier te zetten."

Nikola Mituljikic

Veelbelovend

Ook binnen de sportieve cel klinkt er tevredenheid. “Nikola is nog jong, maar scoorde hoog op verschillende parameters,” aldus Niels Leroy. “Zijn explosiviteit, technische bagage en overzicht in balbezit overtuigden ons. Uiteraard zal hij wat tijd nodig hebben om te wennen aan de Belgische competitie, maar we geloven sterk in zijn potentieel.”

Anneleen Vandamme
Zulte Waregem

