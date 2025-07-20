Mituljikic doorliep de jeugdreeksen van topclub Rode Ster Belgrado. Na enkele uitleenbeurten maakte hij vorig jaar definitief de overstap naar OFK Belgrad. Daar liet hij zich opmerken met 14 doelpunten en 6 assists in 66 wedstrijden.

Voor de Serviër wordt Essevee zijn eerste buitenlandse avontuur. “Het is een enorme eer om de volgende stap in mijn carrière hier te zetten,” vertelt Mituljikic. “Dat mijn tweelingbroer sinds kort ook bij een Belgische club speelt (Francs Borains), maakt de integratie wat makkelijker. Ik kijk ernaar uit om de fans en mijn nieuwe ploegmaats te leren kennen.”