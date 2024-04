Ook voor Jelle Vossen is het even slikken: “Het is altijd zuur om dan toch nog die gelijkmaker te slikken. Je hoopt hier met een clean sheet te eindigen.” Toch blikt hij positief vooruit naar de tegenmatch van komende woensdag in Lommel: “We beginnen gewoon opnieuw vanaf nul: één wedstrijd alles of niets. Als het een beetje loopt zoals vandaag kan het ook een heel lange avond worden. Het zal weer van details afhangen en dan moeten we die momenten pakken en niets weggeven, zoals we vandaag over het algemeen wel heel goed gedaan hebben.”

Bekijk het verslag van de wedstrijd hiernaast.