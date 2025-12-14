12°C
Sport
Waregem

Esse­vee laat kan­sen onbe­nut en ver­liest bij lei­der Union

Union Zulte Belga

Zulte Waregem is zaterdagavond met lege handen huiswaarts gekeerd van leider Union. Ondanks een degelijke prestatie en meerdere kansen verloor Essevee met 2-0.

Zulte Waregem begon scherp aan de wedstrijd en zorgde voor het eerste gevaar. Union had het moeilijk om kansen te creëren, maar kon, tegen de gang van het spel in, toch scoren net voor het halfuur. Na de rust bleef Essevee strijden en ontsnapte het eerst aan een afgekeurd doelpunt, maar in het slotkwartier viel de beslissing alsnog. Khalaili tekende voor de 2-0, terwijl Zulte Waregem nog pech had met een bal op de lat. Essevee blijft na vijf gelijke spelen en deze nederlaag met 23 punten achter en staat voorlopig elfde in het klassement.

