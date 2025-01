Zulte Waregem kende een dramatische eerste helft aan de Gaverbeek, en zag Emrehan Gedikli en Bertan Caliskan de Oostkantonners op een 0-2-voorsprong brengen. Doelpuntenmaker Gedikli kreeg op slag van rust dom rood omdat hij de bal buiten het spel bewust naar het gezicht van een speler van Essevee had gemikt, en hielp Zulte zo een handje.

Na rust kwam Essevee in drie dolle minuten langszij via Stavros Gabriel en Matheus Machado. Toen de Panda's nog twintig minuten met negen verder moesten, na rood voor Shayne Pattynam en opnieuw Machado de 3-2 maakte, was het Eupense kalf helemaal verdronken.

In de stand gaat Zulte Waregem autoritair aan kop, met zes punten meer dan eerste achtervolger RWDM.