Na de rust kwam er een ander Antwerp uit de kleedkamer: scherper, sneller, en met meer drang naar voren. Waregem had het er duidelijk moeilijk mee. Toch leek Waregem opnieuw op voorsprong te komen. Janssen haalde met een halve omhaal de bal weg vlak voor de neus van Paugain. Nog geen minuut later schoot hij aan de andere kant van het veld op de lat. De rebound was een koud, mag je gerust letterlijk nemen bij 3 à 4 graden, kunstje voor Kerk.

Even leek het Waregems kerstfeest volledig in het water te vallen, maar de VAR bracht redding. Janssen had de bal met de hand beroerd. Geen 3-1 dus, maar 2-1 in een wedstrijd die voor de rest niet veel om het lijf had. Geen laat kerstcadeau dus voor Waregem, wel tijd om de goede voornemens te maken voor de tweede helft van het seizoen.

