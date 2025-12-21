Belga
Antwerp trok vanmiddag de goede lijn door tegen Zulte Waregem. De bezoekers kwamen nochtans op voorsprong maar vergaten de cadeaus uit te pakken.
Het zijn mooie feestdagen voor Jeppe Erenbjerg. Twee dagen geleden nog zijn contract opengebroken, vandaag opende hij de score. Na nog geen halfuur spelen kreeg hij de bal goed aangespeeld door Ujka. De jonge Deen toonde waarom hij bovenaan meedraait in het topschuttersklassement: strak in de hoek, Nozawa was kansloos.
Een teen buitenspel
Al kon de score evenwel vijf minuten eerder geopend zijn. Ementa kopte de bal tegen de touwen na een frommelfase, maar de vlag ging omhoog na een VAR-fase. Assistgever Aké stond een teen buitenspel.
Diezelfde Aké kon de Bosuil nog voor rust een dubbele uppercut bezorgen. De Antwerpse verdediging verkeek zich op een hoge bal waarna Aké alleen op de doelman af kon stormen. Hij probeerde Nozawa te omspelen, maar verkeek zich op de bal. Ook Lofolomo liet de 0-2 liggen: Waregem was genadig tijdens de kersttijd.
1 kans voor Antwerp
En zoals een kindje aan de kerstboom pakte Antwerp het cadeautje gretig uit. Lofolomo, opnieuw hij, gaf de bal te makkelijk weg, Vincent Janssen hing de bordjes in evenwicht. 1-1 en meteen ook de ruststand. Een gevleide score voor de thuisploeg die in de volledige eerste helft maar één echte kans bijeen voetbalde.
Na de rust kwam er een ander Antwerp uit de kleedkamer: scherper, sneller, en met meer drang naar voren. Waregem had het er duidelijk moeilijk mee. Toch leek Waregem opnieuw op voorsprong te komen. Janssen haalde met een halve omhaal de bal weg vlak voor de neus van Paugain. Nog geen minuut later schoot hij aan de andere kant van het veld op de lat. De rebound was een koud, mag je gerust letterlijk nemen bij 3 à 4 graden, kunstje voor Kerk.
Even leek het Waregems kerstfeest volledig in het water te vallen, maar de VAR bracht redding. Janssen had de bal met de hand beroerd. Geen 3-1 dus, maar 2-1 in een wedstrijd die voor de rest niet veel om het lijf had. Geen laat kerstcadeau dus voor Waregem, wel tijd om de goede voornemens te maken voor de tweede helft van het seizoen.