Erenbjerg kwam in de zomer van 2024 over van het Deense Boldklubben AF 1893. In zijn eerste seizoen in de rood-groene kleuren was hij in 27 wedstrijden goed voor 6 doelpunten en 5 assists. Zo had de jonge middenvelder meteen zijn aandeel in de titel van Zulte Waregem. Dit seizoen telt Erenbjerg al 7 doelpunten en kroop de Deen 3 keer in de rol van aangever. Jeppe zal vanaf 1 januari 2026 met het rugnummer 10 spelen bij Essevee.

Essevee bindt de creatieve middenvelder nu langer aan zich. Erenbjerg tekent een contract tot 2029 in de Elindus Arena. “Jeppe maakte het voorbije jaar een ongelofelijke evolutie”, blikt Niels Leroy terug. “We zijn ervan overtuigd dat Jeppe ook de komende maanden en jaren nog stappen zal zetten en zijn tevreden dat hij dit in ons shirt zal doen.”

“Ik voel me hier enorm goed”, klinkt Jeppe Erenbjerg enthousiast. “Het gaat natuurlijk om de prestaties op het veld, maar daarvoor is een warme en goede omgeving belangrijk.”