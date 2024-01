Enkele weken terug haalde Plasschaert brons op het WK in het Argentijnse Mar del Plata. De tweevoudig wereldkampioene zette een inhaalrace neer om van de negende plaats toch nog op te schuiven naar een podiumplaats. “Ik neem vooral veerkrachtigheid mee van het WK”, vertelt Plasschaert. “Ik kon me herpakken na moeilijke dagen. Ook het geloof in mijn eigen maturiteit en ervaring is groter geworden.”

In Argentinië werd Olympisch kampioene Anne-Marie Rindom ook wereldkampioene. De Deense is een taaie concurrente voor Plasschaert op de Spelen. “Ze is heel sterk maar niet onklopbaar”, stelt Plasschaert.