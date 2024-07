De dertigjarige Oostendse werd drie jaar geleden vierde bij haar eerste olympische deelname in Tokio. Ze komt uit in de ILCA 6-klasse, voorheen Laser Radial. Plasschaert staat vijfde op de wereldranking in haar categorie. Ze werd in het verleden twee keer wereldkampioene (2018 en 2021) en behaalde ook twee maal brons op een WK (2022 en 2024).

Naast Plasschaert behoort ook de Amerikaanse sprintlegende Allyson Felix tot de kandidaten. Fenix behaalde elf medailles op de Olympische Spelen en werd olympisch kampioene op de 200, 4x100 en 4x400 meter. Ze is de meest gelauwerde atlete (in de atletieksport) in de geschiedenis van de Spelen. De Amerikaanse haalde ook achttien medailles op WK's. Ook de Zuid-Koreaanse golfster Inbee Park, zesvoudig majorwinnares, gaat voor een zitje.