Emma Plas­schaert staat twee­de op EK zei­len na twee regat­ta’s in ILCA 6

Emma Plasschaert is goed begonnen aan het EK zeilen in het Zweedse Marstrand. In de ILCA 6 staat ze na de eerste twee regatta's op de tweede plaats, achter de Italiaanse Chiara Benini Floriani.

De 31-jarige Plasschaert eindigde als zesde in de eerste en als tweede in de tweede regatta. De 23-jarige Benini Floriani werd tweede in de eerste regatta en zegevierde in race twee. De Italiaanse gaat met amper drie punten aan de leiding, Plasschaert volgt als tweede met acht punten. 

De Deense Anna Munch en de Britse Matilda Nicholls vervolledigen de top vier met hetzelfde puntentotaal als onze landgenote. Plasschaert, een tweevoudig wereldkampioene (2018 en 2021), mikt in Marstrand op een derde EK-medaille, na brons in 2018 en 2019.

