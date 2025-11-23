10°C
Emma Plas­schaert klimt naar twee­de plaats Sail Melbourne

Emma Plasschaert

© Belga

Emma Plasschaert is na de derde wedstrijddag van de Sail Melbourne naar de tweede plaats geklommen in de ILCA6. De Oostendse werd in de vier regatta's van zaterdag achtereenvolgens eerste, achtste, negende en tweede.

Daarmee totaliseert ze 37 punten, dertien meer dan de Amerikaanse Charlotte Rose (24 punten), die de laatste twee regatta's van de dag won. Met nog drie regatta's te gaan vervolledigt de Hongaarse Maria Erdi het podium met 40 punten.

Voor de 32-jarige Plasschaert is het haar eerste competitie sinds ze in augustus brons pakte op het EK in Zweden. Een maand later bevestigde ze verder te willen doen tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De tweevoudige wereldkampioene (2018, 2021) werd vierde in Tokio (2021) en zevende in Parijs (2024).

Belga
Zeilen Emma Plasschaert

