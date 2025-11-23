Daarmee totaliseert ze 37 punten, dertien meer dan de Amerikaanse Charlotte Rose (24 punten), die de laatste twee regatta's van de dag won. Met nog drie regatta's te gaan vervolledigt de Hongaarse Maria Erdi het podium met 40 punten.

Voor de 32-jarige Plasschaert is het haar eerste competitie sinds ze in augustus brons pakte op het EK in Zweden. Een maand later bevestigde ze verder te willen doen tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De tweevoudige wereldkampioene (2018, 2021) werd vierde in Tokio (2021) en zevende in Parijs (2024).