Plasschaert opende donderdag haar Spelen voor de kust van Marseille op een teleurstellende 25e plaats. De tweede regatta op donderdag werd uitgesteld vanwege een gebrek aan wind. In de twee volgende regatta's op vrijdag werd ze tiende en elfde, waarna ook regatta vier op vrijdag werd uitgesteld.



Zaterdag kende ze een betere dag. Enkel de zestiende plaats in de zesde regatta viel tegen. Met een nettoresultaat van 52 punten is Plasschaert momenteel negende in de tussenstand. In totaal worden er tien regatta's gevaren, nadien mag de top tien deelnemen aan de medaillerace. Daarin zijn nog dubbele punten te verdienen.

Op de vorige Olympische Spelen, drie jaar geleden in Tokio, strandde de Oostendse op een vierde plaats.



Zeilduo's Anouk Geurts en Isaura Maenhaut (49er FX) en Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck (49er) kwamen de voorbije dagen al in actie in Marseille. Geurts en Maenhaut eindigden als veertiende, Lefèbvre en Heuninck als zestiende.