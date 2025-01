Emma Meesseman hield het in 25 minuten bij een bescheiden zes punten (3/6 2pts), vier rebounds en zes assists. Met veertien punten is Fenerbahce nu leider in groep F. Valencia heeft er ook veertien, maar speelde een wedstrijd meer.

Dankzij de nieuwe overwinning is Fenerbahçe zeker van een plaats in de Final Six van de EuroLeague, in april in Zaragoza.